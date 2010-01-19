Глава агрокомитета ВР: У населения надо скупить сельхозземли

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай ПРИСЯЖНЮК считает, что государство обязано скупить у населения тот объем сельскохозяйственной земли, который обеспечит продовольственную безопасность страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Житомире, комментируя факт преодоления ВР вето Президента Украины на Закон «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины» «относительно срока на продажу земельных участков).

Он отметил, что теперь "любая политическая сила, которая придет к власти, обязана принять ряд законопроектов - по инвентаризации сельскохозяйственной земли, по созданию государственного земельного ипотечного банка, по принятию Закона о земельном кадастре".

По мнению Н. ПРИСЯЖНЮКА, в будущем национализация земли будет уже невозможна, поэтому нужно вводить рынок сельскохозяйственной земли с учетом того, что государство обязано скупить у населения тот объем земель сельскохозяйственного назначения, который обеспечит продбезопасность страны.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада преодолела вето Президента Украины на Закон «О внесении изменений в пункты 14 и 15 разделу Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины» «относительно срока на продажу земельных участков).

Данным законом предусмотрено продлить мораторий на продажу земель до 1 января 2012 года.