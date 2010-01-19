"Бунге Украина" вывела на рынок майонез под ТМ «Олейна»

Компания "Бунге Украина" вывела на рынок Украины майонез под ТМ «Олейна».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что компания видит сегмент майонезов привлекательным для себя. «Как известно, основная составляющая майонеза - это рафинированное масло. Соответственно, занимая сильные позиции на масленичном рынке, наша компания сделала вполне логичный шаг по расширению бизнеса, начав производство майонеза», - отметил директор Департамента продуктов питания "Бунге Украина" Игорь БИЛИНСКИЙ.

В компании уточнили, что новая продукция будет позиционироваться в среднеценовом сегменте. Линейка продукции под ТМ «Олейна» включает три основных вида майонезов – это высококалорийный майонез Олейна «Рафинированный «Премиальный» (72% жирности), среднекалорийный майонез Олейна «Рафинированный «Классический» (50% жирности) и низкокалорийный майонез Олейна «Рафинированный «Легкий» (30% жирности). При этом компания не уточняет запланированный на 2010 г. объем производства нового продукта.

Производство майонеза под ТМ «Олейна» на сегодня осуществляется ЗАО «Славолия».

Справка УНИАН. ТМ «Олейна» принадлежит Bunge Ltd – международной интегрированной компании, работающая на рынке сельхозпродукции и продуктов питания. Bunge Ltd была основана в 1818 г. в Амстердаме, в настоящее время головной офис компании находится в Уайт Плейнс, Нью-Йорк (США). Оборот компании составляет почти 25 млрд. долл. в год. Bunge является мировым лидером на рынке бутылированного растительного масла.

"Бунге Украина" является украинским подразделением Bunge Ltd. Компании принадлежат более 94% акционерного капитала ЗАО с ИИ «Днепропетровский маслоэкстракционный завод», зернотрейдер ДП с ИИ «Сантрейд», торговые марки «Олейна» и «Разумница», а также элеваторы в Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях.