ВР расширила полномочия центрального органа ветмедицины

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически-модифицированных организмов».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 328 из 430 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, данным законом вводится новая статья относительно полномочий центрального органа исполнительной власти по вопросам ветеринарной медицины. Этой статьей предусмотрено, что данный орган осуществляет государственную регистрацию ГМО источников кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов, содержащих ГМО, или полученных с их использованием.

Также этот орган утверждает перечень кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов, в которых осуществляется контроль содержания ГМО, и перечень соответствующих методик детекции и идентификации ГМО.

Он также проводит мониторинг кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов, полученных с использованием ГМО, по критерию наличия в них зарегистрированных ГМО источников.

Также в законе предусмотрен ряд изменений, которые касаются государственной регистрации ГМО и продукции, произведенной с их применением.