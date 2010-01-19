Эксперты: Производство вина в 2010 г. увеличится на 13-15%

Директор ассоциации «Виноградари и виноделы Украины» Сергей ПЕТРЕНКО прогнозирует 13-15%-ный рост производства вина в 2010 г. при стабильной законодательной политике.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации, ссылаясь на слова руководителя.

«Если существенно не изменится законодательная политика, мы ожидаем увеличения в 2010 году объема производства готовых вин на 13-15% по сравнению с 2009 годом», - отметил С. ПЕТРЕНКО.

Кроме того, прогнозируется рост продаж в нижнем и среднем ценовых сегментах. «Мы прогнозируем увеличение объемов продаж в нижнем и "нижнем плюс" ценовом сегменте на 15-20% к аналогичному периоду 2009 года, при этом качество вин в этом сегменте будет намного выше; в среднем ценовом сегменте прогнозируем незначительное увеличение продаж на внутреннем рынке - до 5%», - отметил специалист.

С.ПЕТРЕНКО подчеркнул высокое качество вина, произведенного в 2009 г. «Я однозначно уверен, что качество украинских вин, произведенных в 2009 году, будет очень высоким и по своим вкусовым характеристикам они должны быть не хуже отечественных вин урожая 1975 года. Урожай винограда 2009 года и по качеству, и по объему был очень удачным. Климатические условия способствовали тому, что виноматериалы, произведенные в 2009 году, позволят виноделам произвести уникальные по качественным показателям вина», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, объемы переработки винограда на виноматериалы предприятиями Украины в 2009 г. составили 421,2 тыс. тонн, что на 35,7 тыс. тонн, или на 9% больше, чем в 2008 г. Было произведено 31,1 млн. дал виноматериалов, что на 4,5 млн. дал, или на 17% больше, чем в 2008 г.

В 2009 г., по сравнению с предыдущим годом, средняя массовая концентрация сахаров в винограде выросла с 181,2 до 184,8 г/куб. дм (на 2%).

По данным ГНАУ, в 2009 г. на 0,5% выросло производство вин виноградных – до 20,6 млн. дал, на 94,1% - винных напитков виноградных – до 2,4 млн. дал, на 36% – винных напитков плодово-ягодных – до 1,5 млн. дал, и на 164,8% вермутов – до 0,6 млн. дал. Объемы производства вин плодово-ягодных составили 0,4 млн. дал, шампанского и игристых вин – 5,5 млн. дал, коньяков – 3,1 млн. дал.