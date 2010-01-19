Агросектор Херсонщины в 2009 г. сократил платежи в бюджет на 25%

В Херсонской области в 2009 году субъекты аграрного сектора, который является бюджетообразующим в регионе, сократили платежи в бюджет области на 25,3% (34 млн. грн.), в сравнении с 2008 годом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА в Херсонской области.

Также в ГНА отмечают заметное сокращение поступлений в бюджет области от предприятий строительного сектора - на 26,7 млн. грн. или 32,5%.

Всего за 2009 год в области в бюджеты всех уровней поступило 1,239 млрд. грн. налогов, сборов и других обязательных платежей.