Агросектор Херсонщины в 2009 г. сократил платежи в бюджет на 25%
18:06, 19 января 2010Агро
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По сравнению с 2008 г.
В Херсонской области в 2009 году субъекты аграрного сектора, который является бюджетообразующим в регионе, сократили платежи в бюджет области на 25,3% (34 млн. грн.), в сравнении с 2008 годом.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА в Херсонской области.
Также в ГНА отмечают заметное сокращение поступлений в бюджет области от предприятий строительного сектора - на 26,7 млн. грн. или 32,5%.
Всего за 2009 год в области в бюджеты всех уровней поступило 1,239 млрд. грн. налогов, сборов и других обязательных платежей.
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