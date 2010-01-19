Украинский рынок пива в 2009 г. сократился на 7,4%

Рынок пива Украины по итогам 2009 года сократился на 7,4% против 2008г. и в абсолютном выражении составил 265,3 млн. дал. Такие данные УНИАН сообщили в ЗАО «Укрпиво».

При этом производство пива сократилось на 6,2%, по сравнению с 2008 г. - до 300,5 млн. дал. Экспорт пива сократился на 2,9% - до 34,2 млн. дал, а импорт – на 16,2% - до 1,6 млн. дал.

«Основными причинами падения рынка, безусловно, являются ухудшение материального положения граждан вследствие экономического кризиса, а также беспрецедентное давление на отрасль со стороны регулирующих органов», - отметила генеральный директор ЗАО «Укрпиво» Галина КОРЕНЬКОВА.

В 2009 г. произошло практически двукратное повышение акциза на пиво – с 0,31 до 0,6 грн. за литр с 1 июля 2009 года.

В сообщении говорится, что «хаос в законодательном процессе и атмосфера полной неопределенности относительно условий работы вынудили пивоваров свернуть инвестиционные программы и приостановить на неопределенный срок большинство ранее запланированных проектов». Возвращение к активному инвестированию, по оценкам Ассоциации, станет возможным только после окончательного определения правил игры на пивном рынке.

В текущем году пивовары надеются «переломить» начавшуюся во втором полугодии 2008 тенденцию сокращения объемов рынка. Однако, отмечают в «Укрпиве», прекращение падения производства будет возможно только в случае сохранения ставки акциза на текущем уровне. Еще одним важным фактором стабилизации рынка должна стать взвешенная и отвечающая интересам государства, общества и производителей позиция украинских законодателей.