Переговоры РФ и США по количеству хлора в курятине могут затянуться

Российско-американские консультации по гармонизации стандартов обработки мяса птицы хлором могут затянуться на год, в том числе в зависимости от того, какое будет найдено технологическое решение проблемы, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин по окончании российско-американских технических консультаций на площадке РСПП во вторник.

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что интенсивных переговоров и консультаций за отведенный Роспотребнадзором 2009 год для перехода на новые санитарные нормы в РФ не было. "Это одновременно и политико-бюрократический процесс, и научно-технологический. Он может затянуться на год, а может завершиться за месяц. Но не хотелось бы этот год терять", - сказал Шохин. Квота США по поставкам мяса птицы в Россию на 2010 год составляет 600 тысяч тонн. Президент РСПП отметил, что прежде всего важна безопасность продукции для российских потребителей. При этом как один из вариантов сотрудничества рассматривается перенесение российских санитарных норм на американское производство с некоторыми корректировками. Однако важно, как подчеркнул Шохин, чтобы американская сторона дала официальные гарантии безопасности.

В случае сокращения импорта из США Россия сможет поставлять мясо из стран, в которых нормы обработки курятины соответствуют российским нормам. Однако в начале года, когда все страны уже законтрактовали объемы своего экспорта, "договориться о поставках с новыми поставщиками будет не так просто", поэтому, как вариант, российские производители могут увеличить объемы производства, сказал Шохин.

Вопрос поставок куриного мяса в Россию встал на повестку дня с начала этого года - с 1 января 2010 года вступили в силу более жесткие санитарные правила обработки мяса птицы, они ограничивают применение хлора и содержание влаги.