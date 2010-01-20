США готовы отказаться от обработки курятины хлором

Ситуация с поставками в РФ мяса птицы из США может быть разрешена с помощью введения так называемого переходного периода, в течение которого американская сторона сможет пользоваться своей импортной квотой при условии переоснащения производства, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщает РИА Новости.

По данным издания, обсуждается срок в два-три месяца, за которые США предстоит изменить технологии обработки куриного мяса.

С 1 января 2010 года был фактически введен запрет на импорт американской курятины в РФ из-за несовпадения стандартов обработки мяса птицы. В России вступили в силу новые санитарные требования Роспотребнадзора, не допускающие применения для обработки мяса птицы хлорных растворов.

Квота на импорт мяса птицы из США на 2010 год составляет 600 тысяч тонн - это 77% всего квотированного импорта этой продукции в РФ и около 20% российского годового потребления.

Российско-американские консультации по поставкам мяса птицы прошли накануне в Москве на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Как сказал по завершении переговоров президент РСПП Александр Шохин, российско-американские консультации по гармонизации стандартов обработки мяса птицы хлором могут затянуться на год.

По его словам, как один из вариантов сотрудничества рассматривается перенесение российских санитарных норм на американское производство с некоторыми корректировками. Если США официально дадут гарантии безопасности, то, возможно, они выберут если не всю, то существенную часть квоты, не исключил Шохин.

При этом он подтвердил, что в случае сокращения импорта из США Россия сможет поставлять мясо из стран, в которых нормы обработки курятины соответствуют российским нормам.

Второй раунд российско-американских переговоров, как ожидается, состоится 20-21 января в Москве.