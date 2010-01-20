Производство хлеба в Беларуси сократилось

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Беларуси в 2009 г. сократилось на 2% по сравнению с 2008 г. - до 542,818 тыс. тонн, сообщили в Национальном статистическом комитете, сообщает АПК-Информ.

Основной объем выпуска хлебобулочной продукции обеспечили предприятия министерства сельского хозяйства и продовольствия, которые за 2009 г. произвели ее 325,083 тыс. тонн (на 2% меньше, чем в 2008 г.).

В Белстате также сообщили, что в 2009 г. 122,501 тыс. тонн хлебобулочной продукции изготовили подведомственные облисполкомам предприятия (на 2,2% меньше уровня 2008 г.). Предприятия Белкоопсоюза за год изготовили 79,314 тыс. тонн такой продукции (на 4,3% меньше), МВД – 6,344 тыс. тонн (на 3% меньше).

Юридические лица без ведомственной подчиненности увеличили выпуск на 31,5% - до 9,331 тыс. тонн, Минэнерго – на 55,1%, до 245 тонн.

Запасы хлеба и хлебобулочной продукции на складах предприятий на 1 января составили 534 тонн (1,2% к среднемесячному объему производства).