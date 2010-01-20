Украина приостановила пошлины на российскую аммиачную селитру

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины сообщила об остановке действия антидемпинговых мер относительно импорта в Украину российского нитрата аммония (аммиачной селитры) сроком на 3 месяца (решение комиссии №АД – 224/2010/4403-47). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в «Урядовом курьере» от 19 января 2010 г. №9, сообщает АПК-Информ.

Так, в частности, отмечается, что 13 января т.г. согласно закону Украины «О защите национального товаропроизводителя от демпингового импорта» Межведомственная комиссия по международной торговле рассмотрела информацию, поданную Минагрополитики, комментарии отечественных производителей, а также выводы Минэкономики Украины по поводу соответствия национальным интересам действия антидемпинговых мер относительно импорта в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из РФ.

По результатам этого комиссия установила, что экономические условия на рынке Украины изменились таким образом, что в национальных интересах имеется необходимость остановить действие антидемпинговых мер относительно импорта российской аммиачной селитры.

Решение вступает в силу со дня опубликования этого сообщения, т.е. 19 января 2010 г.