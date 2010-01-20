В Харьковской области выросло поголовье птицы
10:34, 20 января 2010Агро
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В 2009 г. на 4% - до 8,4 млн. голов
В хозяйствах всех категорий Харьковской области поголовье птицы за 2009 год выросло на 364,7 тыс. голов (4,3%) и, по состоянию на 1 января т.г., составило 8 млн. 409,9 тыс. голов.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.
По данным облстата, сельскохозяйственные предприятия области увеличили поголовье птицы на 148,9 тыс. голов, или на 4%.
Наибольший прирост поголовья птицы отмечен в хозяйствах Дергачевского (на 437,6 тыс. голов), Шевченковского (на 16,7 тыс.) и Харьковского (на 14,9 тыс.) районов области.
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