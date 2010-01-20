В Харьковской области выросло поголовье птицы

В хозяйствах всех категорий Харьковской области поголовье птицы за 2009 год выросло на 364,7 тыс. голов (4,3%) и, по состоянию на 1 января т.г., составило 8 млн. 409,9 тыс. голов.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

По данным облстата, сельскохозяйственные предприятия области увеличили поголовье птицы на 148,9 тыс. голов, или на 4%.

Наибольший прирост поголовья птицы отмечен в хозяйствах Дергачевского (на 437,6 тыс. голов), Шевченковского (на 16,7 тыс.) и Харьковского (на 14,9 тыс.) районов области.