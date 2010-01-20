Производство безалкогольных напитков в Винницкой области сократилось

В январе-декабре 2009 года производство безалкогольных напитков предприятиями Винницкой области сократилось на 19,2%, или 3,170 млн. дал, по сравнению с 2008 годом - до 13,357 млн. дал.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерии КОРОВИЙ.

Он отметил, что сокращение производства безалкогольных напитков в январе-декабре 2009 г. состоялось в связи с сокращением потребления.

В частности, в декабре 2009 г., по сравнению с декабрем 2008 г., производство безалкогольных напитков предприятиями Винницкой области сократилось на 31,19%, или 0,403 млн. дал, – до 0,888 млн. дал. По сравнению с ноябрем 2009 года, в декабре рост производства составил 87,4%, или 0,414 млн. дал.

В январе-декабре 2009 года спад производства данного вида продукта наблюдался на предприятиях г. Винницы, где сокращение составило 24,8%, Калиновского района – 34,8% и Винницкого района – на 16%.

Не сумели нарастить объем производства предприятия ни одного района области.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями безалкогольных напитков в Винницкой области являются предприятия "Панда" и "Авис" из Винницы, Муровано-Куриловецкое предприятие „Регина” и компания "Виннифрут" (Калиновский район). На их долю приходится около 8-10% общеукраинского объема производства безалкогольных напитков. В целом в Винницкой области действует 8 заводов по производству безалкогольных напитков.