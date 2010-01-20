В Украине за 2009 год производство агропродукции увеличилось на 0,1%

По предварительным данным Госкомстата, общее производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличилось на 0,1%, в т.ч. в аграрных предприятиях – сократилось на 0,6%, в хозяйствах населения – увеличилось на 0,6%. Об этом сообщил Государственный комитет статистики Украины.

Также по предварительным расчетам, в 2009 г. производство продукции растениеводства по сравнению с 2008 г. уменьшилось на 2,4%, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях - на 5,8%, в хозяйствах населения увеличилось на 0,9%.