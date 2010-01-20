В Житомирской области на агропредприятиях в январе вырос надой молока
10:54, 20 января 2010Агро
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На 1,1 кг - до 5,4 кг
В Житомирской области в сельхозпредприятиях в январе к аналогичному прошлогоднему показателю вырос на 1,1 кг среднесуточный надой молока - до 5,4 кг.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромымшленного развития Житомирской облгосадминистрации.
Уточняется, что лучшим этот показатель в январе имеют хозяйства Ружинского района - 10,5 кг. Средняя закупочная цена молока в сельскохозяйственных предприятиях региона на 18 января составляет 3,03 грн. за кг. Самая высокая в Попельнянском районе - 3,4 грн. за кг, самая низкая - в Лугинском и Малинском - 1,8 грн. за кг и 2 грн. за кг соответственно.
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