В Житомирской области на агропредприятиях в январе вырос надой молока

В Житомирской области в сельхозпредприятиях в январе к аналогичному прошлогоднему показателю вырос на 1,1 кг среднесуточный надой молока - до 5,4 кг.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромымшленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Уточняется, что лучшим этот показатель в январе имеют хозяйства Ружинского района - 10,5 кг. Средняя закупочная цена молока в сельскохозяйственных предприятиях региона на 18 января составляет 3,03 грн. за кг. Самая высокая в Попельнянском районе - 3,4 грн. за кг, самая низкая - в Лугинском и Малинском - 1,8 грн. за кг и 2 грн. за кг соответственно.