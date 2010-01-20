В Житомирской области на агропредприятиях в январе вырос надой молока

10:54, 20 января 2010
Агро
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На 1,1 кг  - до  5,4 кг

В Житомирской области в сельхозпредприятиях в январе к аналогичному  прошлогоднему показателю вырос на 1,1 кг  среднесуточный надой молока - до  5,4 кг.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромымшленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Уточняется, что лучшим этот  показатель в январе имеют хозяйства Ружинского района - 10,5 кг. Средняя закупочная цена молока в сельскохозяйственных предприятиях региона на 18 января составляет 3,03 грн. за кг. Самая высокая в Попельнянском районе - 3,4 грн. за кг, самая низкая - в  Лугинском и Малинском - 1,8 грн. за кг и 2 грн. за кг соответственно.

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