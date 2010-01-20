В агрохозяйствах Тернопольщины количество кормов уменьшилось

В сельскохозяйственных предприятиях Тернопольской области, которые занимаются животноводством, по состоянию на 1 января 2010 года имелось в наличии кормов всех видов 65,1 тыс. тонн кормовых единиц.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Тернопольской области, это на 9,8% меньше, чем на 1 января 2009 года.

По данным управления, количество концентрированных кормов составило 34,2 тыс. тонн к. ед., что на 12,1% меньше, чем на 1 января 2009 года.

В расчете на одну условную голову крупного рогатого скота приходилось по 11 ц к. ед. кормов всех видов, в т.ч. концентрированных – 5,8 ц к. ед.