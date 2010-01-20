В Тернопольской области собрано 1,57 млн. тонн зерна

В Тернопольской области объемы зерна, собранного в 2009 году хозяйствами всех категорий, уменьшились на 1,8% по сравнению с 2008 годом и составили 1,568 млн. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, причиной уменьшения объемов сбора зерна является снижение урожайности зерновых культур в 2009 году на 0,6 ц/га по сравнению с предыдущим годом – до 33,4 ц/га, а также площади их сбора – на 0,2%, или 1,1 тыс. га, – до 468,9 тыс. га.

Сельскохозяйственные предприятия области в 2009 году собрали 76,3% от общего объема собранных зерновых. Урожайность зерновых культур в аграрных предприятиях области была выше, чем в хозяйствах населения, на 7 ц/га и составила в среднем 35,4 ц/га.

В 2009 году пшеницы собрано на 4,3% больше, чем в 2008 году – 839 тыс. тонн. При этом сбор ячменя уменьшился на 5,5%, ржи – на 24%, кукурузы на зерно – на 10,5%.

За счет расширения посевных площадей на 8,1% валовой сбор рапса в 2009 году увеличился на 1,9%, или 2,9 тыс. тонн, по сравнению с 2008 годом и составил 156,8 тыс. тонн.