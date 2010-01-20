В Херсонской области производство подсолнечного масла увеличилось

В Херсонской области в 2009 году в сравнении с показателями 2008 года производство подсолнечного масла нерафинированного увеличилось на 78% - до 196,99 тыс. тонн.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, в декабре 2009 года было выпушено 16,64 тыс. т масла, что на 15,9% меньше, чем в ноябре 2009 года и на 16% меньше декабря 2008 года.