В Крыму увеличилось производство молока

За январь-декабрь 2009 г. в Крыму хозяйства всех категорий произвели 365,1 тыс. т молока, или на 0,5% больше, чем за 2008 год. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

В сельскохозяйственных предприятиях объемы производства молока увеличились на 3,0% до 37,6 тыс. т, в хозяйствах населения - на 0,2% до 327,5 тыс. т. Доля хозяйств населения в общем производстве молока составила 89,7%.

За 2009 год в Крыму промышленное производство молока жидкого обработанного составило 9 578 т (86,9% к 2008 г.), масла сливочного - 1 050 т (66,2%), творога свежего неферментированного и кисломолочного - 1 651 т (81,1%). Кроме того, за 12 месяцев минувшего года выпуск кисломолочных продуктов в Крыму уменьшился на 17,8% и составил 10 367 т.

Как сообщал УНИАН, за январь-ноябрь 2009 г. в Крыму хозяйствами всех категорий произведено 333,7 тыс. т молока, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2008 года.