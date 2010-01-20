В Херсонской области увеличилось производство вина
12:42, 20 января 2010Агро
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В 2009 г. на 51% - до 478,5 тыс. дал
В Херсонской области в 2009 году производство вина увеличилось на 51%, по сравнению с показателями за 2008 год - до 478,5 тыс. декалитров.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, в декабре 2009 года было выпушено 37 тыс. дал, что на 34,5% больше, чем в ноябре 2009 года и на 35% больше, чем в декабре 2008 года.
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