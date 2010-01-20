В Херсонской области увеличилось производство вина

В Херсонской области в 2009 году производство вина увеличилось на 51%, по сравнению с показателями за 2008 год - до 478,5 тыс. декалитров.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, в декабре 2009 года было выпушено 37 тыс. дал, что на 34,5% больше, чем в ноябре 2009 года и на 35% больше, чем в декабре 2008 года.