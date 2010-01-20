В Крыму сократились запасы кормов

В сельскохозяйственных предприятиях Крыма (кроме малых), занимающихся животноводством, на 1 января 2010 года было в наличии 96,4 тыс. тонн кормовых единиц кормов всех видов, что на 24,2%, или 30,8 тыс. тонн к. ед., меньше, чем на аналогичную дату 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, запасы концентрированных кормов составили 62,6 тыс. тонн к. ед., что на 19,5%, или 15,1 тыс. тонн к. ед., меньше, чем на 1 января 2009 года.

В расчете на одну условную голову крупного рогатого скота в 2009 году приходилось 5,3 центнера к. ед. кормов всех видов, в том числе концентрированных – 3,4 ц к. ед. (в 2008 году – соответственно 7,1 ц и 4,3 ц к. ед.).