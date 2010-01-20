В Херсонской области увеличилось производство кисломолочной продукции

В Херсонской области производство масла и кисломолочной продукции в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, в целом увеличилось на 18,1%.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, в прошлом году производство молока обработанного жидкого увеличилось на 14,6% - до 8,14 тыс. тонн, производство сыров свежих не ферментированных и сыров кисломолочных увеличилось на 38,1% - до 232 тонн, а выпуск кисломолочных продуктов вырос на 48% - до 28,82 тыс. тонн.

При этом выпуск сливочного масла в 2009 г. сократился в области на 3,6% - до 996 тонн, а производство сыров жирных уменьшилось на 6,6% - до 16,69 тыс. тонн.