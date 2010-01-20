В Крыму производство муки уменьшилось

В Крыму за январь-декабрь 2009 года произведено 145 232 тонны муки, что на 4,5% меньше, чем в 2008 году.

Об корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

При этом в прошлом году в АРК производство макаронных изделий без начинки, не подвергавшихся тепловой обработке, составило 11 263 т, что меньше, по сравнению с 2008 г., на 9,9%.

Кроме того, производство круп в Крыму за 2009 год уменьшилось на 23,1% и составило 23 606 т.