В Крыму производство муки уменьшилось
13:08, 20 января 2010Агро
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За 2009 год на 4,5% - до 145,2 тыс. тонн
В Крыму за январь-декабрь 2009 года произведено 145 232 тонны муки, что на 4,5% меньше, чем в 2008 году.
Об корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.
При этом в прошлом году в АРК производство макаронных изделий без начинки, не подвергавшихся тепловой обработке, составило 11 263 т, что меньше, по сравнению с 2008 г., на 9,9%.
Кроме того, производство круп в Крыму за 2009 год уменьшилось на 23,1% и составило 23 606 т.
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