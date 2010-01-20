В Крыму переработка винограда на вино уменьшилась

За 2009 год предприятия Крыма переработали на виноматериалы 108,1 тыс. т винограда (85,8% к уровню 2008 г.). Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

По данным статистики, в том числе переработано 42,2 тыс. т собственно выращенного винограда (39,0% общего объема), или 92,7% к уровню 2008 г.

В структуре сортового состава переработанного винограда основная доля приходится на Ркацители (24,4% или 26,3 тыс. т), Алиготе (7,4% или 8 тыс. т), Каберне Совиньон (6,2% или 6,8 тыс. т), Мускат (6,1% или 6,6 тыс. т), другие сорта (35,1% или 38 тыс. т).

В 2009 г. средняя массовая концентрация сахара переработанного винограда в сравнении с 2008 г. увеличилась на 1,2% и составила 188,4 г на куб. дм, собственно выращенного винограда - 199,0 г на куб. дм, что на 4,3% больше, чем в 2008 г.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики АРК в Крыму за январь-ноябрь 2009 г. переработано на виноматериалы 95,5 тыс. т винограда, что на 6,9% ниже уровня 2008 года.