В Херсонской области реализация населению молодняка КРС уменьшилась

В 2009 году на 43%

В Херсонской области в 2009 году в сравнении с 2008 годом сельскохозяйственные предприятия уменьшили продажу населению молодняка крупного рогатого скота на 43,3% (на 1,5 тыс. голов), а свиней и птицы – увеличили на 23,4% (на 7,9 тыс. голов) и в 1,5 раза (на 296 тыс. голов) соответственно.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, всего в 2009 году в хозяйствах населения поголовье КРС сократилось на 7,7%, в том числе коров - на 0,8%, овец и коз – на 7,7%.

В то же время, поголовье свиней и птицы увеличилась на 2,1% и 4% соответственно.

Всего хозяйствами населения содержались 86,9% (в 2008 г.– 88%) от общей численности крупного рогатого скота в области, в т.ч. коров – 92,6% (92,5%), свиней – 54,6% (58,4%), овец и коз – 63,2% (68,1%), птицы всех видов – 63,2% (67,7%).