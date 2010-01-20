В Украине 10% сельхозземель переданы в долгосрочную аренду

В Украине 10% земель сельскохозяйственного назначения переданы в аренду на срок более 10 лет, сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр Шлапак.

"Более 10% земель уже переданы в долгосрочную аренду более чем на 10 лет. В отдельных регионах с людьми подписали договора уже на 49 лет. Фактически создан теневой рынок отчуждения за бесценок земельных участков", - сказал он, выступая в Верховной Раде 19 января.

Ссылаясь на данные отдельных консалтинговых компаний, А.Шлапак сообщил, что за последние 4 года в стране "ушло налево" 5 млн. га сельскохозяйственных земель.

Он также отметил, что, по информации Государственного комитета Украины по земельным ресурсам, почти 70% договоров аренды земельных участков предусматривают арендную плату от 1,5% до 3% оценочной стоимости.

По словам А.Шлапака, аграрии получают за гектар своего пая в среднем 260 грн в год, а в отдельных регионах – не более 75 грн.

Он отметил, что в Украине насчитывается около 30 млн га земель сельскохозяйственного назначения. По примерным подсчетам экспертов, ее стоимость составляет около $100 млрд.

Как сообщалось, в Украине действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до принятия и вступления в действие законов о рынке земли и земельном кадастре.