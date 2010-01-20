Минимальная пошлина на сахар-сырец в РФ снизится до 50 долл./т

Правительственная комиссия РФ по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике предложила правительству скорректировать с 1 января 2010 года диапазон биржевых цен на сахар-сырец, применяемый для расчета ввозных пошлин, а также шкалу их ставок, Агро Перспектива.

В весеннее-летний период, когда заводам не хватает для переработки собственного сырья (сахарной свеклы), диапазон биржевых цен должен будет составить 13–22 цента/фунт, а ставки — $250–50/т. В остальное время диапазон цен составит 13–18 центов/фунт против 4,5–9,01 центов/фунт сейчас, пошлина — $270–140/т. Причем «льготная» нижняя граница пошлины, возможно, будет действовать на два месяца дольше, чем сейчас.

«Дополнительно будет проработан вопрос о целесообразности расширения периода применения „летней“ шкалы ставок на август-сентябрь», — уточняется в сообщении на сайте правительства. С 2010 года нижнюю границу летней ввозной пошлины на сахар-сырец следует снизить на $90/т — до $50/т, решила правительственная комиссия по защитным мерам. А период ее взимания может увеличиться на два месяца, чтобы она действовала с мая по сентябрь (сейчас — только по июль).

Некоторые участники рынка поддерживают это решение, уверяя, что оно выгодно всем: импортеры смогут получить до $100 дополнительной маржи с каждой тонны, а покупатели — сахар на 2 руб./кг дешевле, чем при нынешнем порядке исчисления пошлины. Россия в летний период (1 мая — 31 июля) снизит нижнюю границу импортной пошлины на сахар-сырец со $140/т до $50/т. Предполагается, что в летний период при котировках на сырец более $489/т нижняя граница пошлины будет устанавливаться в $50/т и выше. В остальное время нижняя планка составит $140/т при котировках $396/т. От пошлины напрямую зависит себестоимость сырцового сахара (в ноябре, например, она составляла в среднем 25–27 руб./кг в Краснодарском крае) и как следствие — цена на свекловичный сахар в России.