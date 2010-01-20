В Херсонской обл. производство консервированных овощей и фруктов выросло

В Херсонской области в 2009 году производство консервированных овощей, фруктов, орехов и грибов увеличилось на 32%, по сравнению с показателями за 2008 год, - до 34,34 тыс. тонн.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, за прошлый год выпуск натуральных консервированных овощей увеличился на 27,9%, - до 27 тыс. тонн, а производство овощей, фруктов, орехов и грибов с добавлением уксуса и уксусной кислоты выросло на 36% - до 7,334 тыс. тонн.

При этом первой группы продукции в декабре 2009 года было выпущено в 7 раз больше, чем в ноябре 2009 года, но на 65,1% меньше, чем в декабре 2008 года, – всего 278 тонн.

Овощей, фруктов, орехов и грибов с добавлением уксуса и уксусной кислоты в декабре 2009 года было произведено в 2,9 раза больше, чем в ноябре 2009 года, но на 43,5% меньше. чем в декабре 2008 года, – всего 138 тонн.