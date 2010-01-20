В Крыму сбор винограда вырос

В Автономной Республике Крым в 2009 году валовой сбор винограда составил 1 млн. 252,5 тыс. центнеров, что на 7,2% больше, чем в 2008 году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, при этом убранная площадь по сравнению с 2008 годом уменьшилась на 1,2% и составила 24,2 тыс. га, а урожайность возросла на 3,9 ц/га – до 51,7 ц/га.

Кроме того, в 2009 году в Крыму валовой сбор плодов и ягод уменьшился на 27,1% по сравнению с 2008 годом и составил 770,7 тыс. ц. При этом убранная площадь уменьшилась на 4,8% – до 14 тыс. га, урожайность – на 16,8 ц/га, до 55 ц/га.