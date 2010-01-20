В Крыму поступления акцизного сбора увеличились

За 2009 год в Автономной Республике Крым налоговики обеспечили поступления в бюджет 351,2 млн. грн. акцизного сбора, что на 245,5 млн. грн. (в 3,33 раза) больше, чем за 2008 год.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в АРК.

Согласно сообщению, от реализации ликеро-водочной продукции поступило 238,3 млн. грн. акцизного сбора, что на 237 млн. грн. больше показателя 2008 года. Поступления акцизного сбора от реализации винодельческой продукции составили 96,2 млн. грн., что на 3,3 млн. грн. превышает показатель 2008 года. Акцизный сбор с ввезённых на территорию АРК алкогольных напитков за январь-декабрь прошлого года составил 1,11 млн. грн., что в 2,5 раза больше показателя 2008 г.

Кроме того, производителями табачных изделий уплачено 10 млн. грн., что на 7,9 млн. грн. больше, чем в 2008 году. От реализации бензина поступления в 2009 году увеличились в 2,5 раза и составили 183 тыс. грн.