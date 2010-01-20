Monteforte Holding Limited сконцентрировала почти 64% акций
16:30, 20 января 2010Агро
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Предприятия «Винницамолоко»
Компания Monteforte Holding Limited сконцентрировала почти 64% акций «Винницамолоко».
Об этом УНИАН сообщили на предприятии.
Согласно сообщению, в результате размер пакета голосующих акций юридического лица Monteforte Holding Limited (Великобритания) составляет 20 860 059 шт., что составляет 63,88% уставного капитала общества.
При этом размер пакета голосующих акций юридического лица Ukrfunding Limited (Кипр) уменьшился до нуля.
Справка УНИАН. ОАО "Винницамолоко" занимается заготовлением, переработкой молока и производством продукции из цельного молока.
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