Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков (от 20.01.10)

Обзор за неделю 11-17 января

Пшеница.

Минувшая неделя выдалась крайне неудачной для рынка зерна. Так, стоимость пшеницы за последние семь торговых сессий потеряла почти 15%, опустившись до отметки $4,9 за бушель ($180,15 за тонну). Подобная динамика обусловлена укреплением американской валюты и публикацией Минсельхозом США январского отчета о состоянии спроса и предложения на пшеницу. В частности, в документе пересмотрен в сторону увеличения прогноз предложения зерна в сезоне 2009/10. Теперь ожидается, что мировое предложение пшеницы вырастет до 840,07 млн. тонн. В тоже время мировое потребление упадет до 644,47 млн. тонн. Столь существенные дисбалансы крайне негативно отразились на котировках зерна, эксперты ожидали куда более «нейтральных» данных. В настоящий момент трейдеры находятся в некоторой неопределенности. Поддержать котировки могут лишь позитивные макроэкономические данные, свидетельствующие об общем восстановлении глобального спроса.

Кукуруза.

Стремительно снижались и цены на кукурузу, достигнув на этой неделе минимальных значений с начала декабря 2009 г. – $3,6 за бушель ($141,73 за тонну). Причина - данные Министерства Сельского Хозяйства США, согласно которым, в сезоне 09/10 объем мирового производства кукурузы может достигнуть рекордных 796,5 млн. тонн. Дополнительное давление оказывает курс доллара, укрепляющийся на международном рынке. Дальнейшая динамика цен на кукурузу будет зависеть от макроэкономических новостей и валютных колебаний.

Свинина.

Позитивную динамику в течение прошлой недели демонстрировали цены на свинину. В начале этой недели началась небольшая коррекция на фоне удорожания американской валюты. В итоге, в настоящий момент фунт постной свинины стоит $0,69 ($1518 за тонну). Поддержку мясу оказывает восстанавливающийся спрос, в частности, в конце прошлого года экспортные поставки свинины из США существенно выросли.

В случае стабилизации валютного курса, цены на мясо могут продолжить восходящую динамику.

Обзор предоставила ФК "Калита-Финанс"