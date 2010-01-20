В Запорожской обл. урожай зерновых сократился

В Запорожской области в 2009 году собрано 2 млн. 130,6 тыс. тонн зерновых - на 23,45% меньше, чем в 2008 году.

Об этом сообщили УНИАН в Запорожской облгосадминистрации со ссылкой на данные Главного управления статистики в области.

Согласно сообщению, сокращение произошло в основном за счет снижения объемов сбора кукурузы на зерно (собрано 91 тыс. тонн - на 26,5% меньше, чем в 2008 году), пшеницы (собрано 1 млн. 386 тыс. тонн - меньше на 23,9%) и подсолнечника (собрано 764,4 тыс. тонн - на 7,4% меньше).

Также в 2009 года в сельскохозяйственных предприятиях и агрофирмах Запорожской области выращено существенно меньше картофеля: 199,5 тыс. тонн (на 34,7% меньше урожая 2008 года) и произведено значительно меньше плодово-ягодной продукции: в общей сложности 20,5 тыс. тонн - на 69,8% меньше, чем в 2008 году.