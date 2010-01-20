"Украгролизинг" поставил 851 единицу сельхозтехники

Национальная акционерная компания "Украгролизинг" в 2009 году поставила аграриям 851 единицу сельскохозяйственной техники на сумму 185 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба НАК "Украгролизинг".

Согласно сообщению, "Украгролизингу" были перечислены 194,1 млн. грн. Из них 100 млн. - средства Стабилизационного фонда.

На протяжении 2009 года в лизинг была передана следующая техника: 273 трактора на 62,5 млн. грн., 79 зерноуборочных комбайнов на 50 млн. грн., 317 единиц почвообрабатывающей и посевной техники на 37 млн. грн., а также оборудование для животноводства, свеклоуборочная, кормоуборочная техника, машины химической защиты растений и т. п.

Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.

За время существования компания освоила почти 2 млрд. грн. бюджетных средств и закупила свыше 20 тыс. единиц техники.