В Полтавской области запустят передвижную установку

В Полтавской области в 2010 году планируют запустить в работу передвижную установку по переработке ядохимикатов мощностью 50 кг в час.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации Андрей БАРАНОВ.

«Установка уже прошла промышленные испытания, получила положительные экологические выводы научных и контролирующих органов. Сейчас завершается процесс ее государственной сертификации», – сказал А.БАРАНОВ.

По его словам, стоимость ликвидации одной тонны ядохимикатов составляет 13 тыс. грн.

Стоимость установки, разработанной харьковским предприятием «Энергосталь», превышает 1,5 млн. грн.

Полтавская ОГА уже составила список мест работы установки.

Сейчас на территории области находится более 750 тонн опасных веществ. Большая часть из них — около 460 тонн — находится на складе ОАО «Хорольская сельхозхимия».

Как сообщал УНИАН, единственный в Украине опытно-промышленный образец передвижной установки по обезвреживанию непригодных ядохимикатов установлен на шасси автомобиля МАЗ-535 с полуприцепом, выдерживающим до 50 тонн веса, благодаря чему ядохимикаты будут утилизироваться в местах их сохранения. Печь работает на дизельном горючем. Процесс переработки полностью автоматизирован, что гарантирует безопасность для окружающей среды и рабочих, обслуживающих агрегат. Степень очищения газообразных выбросов — 98%.

Впервые установка по обезвреживанию непригодных ядохимикатов была представлена на агропромышленной выставке в Полтаве в 2008 году и с того времени проходит сертификацию.