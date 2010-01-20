В Винницкой обл. реализация агропродукции на рынках выросла

В Винницкой области в 2009 г. объем реализации сельхозпродукции на рынках увеличился на 5% при росте цен на !,8%

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Цены на продукты животноводства увеличились на 8,6%, объемы реализации увеличились на 4,6%. Продажа продуктов растениеводства увеличилась на 5,1%, при росте цен на 6%.

В 2009 г., по сравнению с 2008 г., отмечен рост цен на большинство видов сельскохозяйственных продуктов, в частности, на овощи и картофель – на 23-57%, телятину и говядину – на 2-11%, сахар – на 44,4%, чеснок – на 37,2%, масло животное – на 33%. Крупы и молочные продукты подорожали на 10%.

В тот же время, снизились цены на зерновые и масло подсолнечное – на 2-3%.