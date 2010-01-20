В Полтавской обл. собрано зерновых на 15,5% меньше

В Полтавской области объемы зерновых и зернобобовых культур, собранных в 2009 году хозяйствами всех категорий, уменьшились на 15,5% по сравнению с 2008 годом и составили 3,8 млн. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Полтавском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, причиной уменьшения объемов сбора зерна является снижение урожайности зерновых культур в 2009 году на 5,9 ц/га по сравнению с 2008 годом – до 37,8 ц/га, а также уменьшение площади их сбора на 2,5% – до 1 млн. 011,3 тыс. га.

В 2009 году пшеницы собрано на 21,8% меньше, чем в 2008 году, – 1,2 млн. тонн, сбор ячменя уменьшился на 19,7%, кукурузы на зерно – на 6,4%.

За счет уменьшения посевных площадей рапса в 2009 году в Полтавской области на 27,1% уменьшился сбор данной культуры - до 561,2 тыс. ц.