В Винницкой обл. производство кондитерских изделий выросло

В Винницкой области в 2009 году объем производства кондитерских изделий увеличился на 34,5%, по сравнению с аналогичным показателем 2008 года, - до 54,5 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

По его словам, увеличение производства кондитерских изделий в 2009 году состоялось благодаря расширению ассортимента продукции, которую производят предприятия Винницкой области и росту спроса на кондизделия.

В частности, в декабре производство кондитерских изделий увеличилось на 81,2% или 2,242 тыс. тонн, по сравнению с декабрем 2008 года, - до 5,003 тыс. тонн. По сравнению с ноябрем производство кондитерских изделий в декабре 2009 года увеличилось на 7,43% или на 0,346 тыс. тонн.

Увеличение объема производства кондитерских изделий в 2009 году отмечено на предприятиях Винницы – 33,4%, Иллинецкого района – в 3 раза и Тульчинского района – на 3,6%.

Справка УНИАН. Наибольшими производителями кондитерских изделий в Винницкой области является Винницкая кондитерская фабрика, которая входит в корпорацию Roshen, и "Винницкая конфетка". Производством кондитерских изделий в Винницкой области занимаются 3 предприятия.