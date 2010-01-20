Astrum: мораторий на продажу земель – скорее политический пиар

Очередное объявление парламентом моратория на продажу земель в Украине – это, скорее, политический пиар, чем законотворчество.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, согласно действующему Земельному кодексу, земли сельхозназначения не могут продаваться до вступления в силу законов о земельном кадастре и о рынке земли. Таким образом, судьба земельного рынка в 2012 году также целиком находится в руках парламента, сделал вывод экономист. Действующее законодательство устанавливает, что по умолчанию с 1 января 2012 год рынок сельхозземель введен не будет, напомнил он.

В то же время, по мнению А.БЛИНОВА, постоянное продление моратория является серьезным препятствием для развития аграрного сектора. «Сохранение статус-кво поддерживает, в частности, существование серого и черного рынков сельхозземель в Украине», - уверен экономист.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 19 января т.г. преодолела вето Президента Украины на Закон «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины» (относительно срока на продажу земельных участков).

Данным законом предусмотрено продление моратория на продажу земель до 1 января 2012 года.