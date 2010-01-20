Высший хозсуд подтвердил решение АМК

Высший хозяйственный суд Украины оставил без изменений решение Тернопольского областного отделения Антимонопольного комитета о наложении штрафа в сумме 15 тыс. грн. на ЗАО «Молоко» за злоупотребление монопольным положением.

Об этом сообщается на официальном сайте комитета.

АМК напомнил, что Тернопольское областное отделение оштрафовало ЗАО «Молоко» в декабре 2008 года за злоупотребление монопольным положением в виде безосновательного занижения цен на закупку молока для промышленной переработки у населения.

14 июля 2009 г. Львовский апелляционный хозяйственный суд упразднил решение Хозяйственного суда Тернопольской области о признании недействительным решение комитета относительно ЗАО «Молоко».

В сообщении указано, что 15 декабря 2009 года Высший хозяйственный суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы ЗАО «Молоко» и оставил без изменений постановление Львовского апелляционного хозяйственного суда.

ЗАО «Молоко» также должно оплатить в госбюджет пеню, начисленную за время судебных процессов на сумму, равнозначную штрафу. По этому поводу Тернопольское отделение АМК уже обратилось с соответствующим иском в суд.

«Ситуация на этом рынке (рынке молока – УНИАН) вызывает обоснованную тревогу комитета, ведь только в прошлом году нами обнаружено 19 нарушений конкурентного законодательства… в частности, в Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Черниговской, Запорожской и Львовской обл., и к нарушителям применены штрафные санкции на сумму около 215 тыс. грн.», – сообщил и.о. председателя комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.