В Полтавской обл. объем продукции животноводства вырос

В Полтавской области за 2009 год объем продукции животноводства по сравнению с 2008 годом увеличился на 17%, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях - на 11,4%, в хозяйствах населения - на 22,6%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Полтавской области.

На 1 января 2010 года население содержало 40,3% общей численности крупного рогатого скота (на 1 января 2009 г .- 42,9%), в т.ч. коров - 54,6% (56,4%), свиней - 46,5% (56,6%), овец и коз - 87,5% (84,0%), птицы всех видов - 59,7% (54,2%).

В структуре реализации скота и птицы на убой сельскохозяйственными предприятиями доля крупного рогатого скота составила 46,8% (в 2008 г. - 47,2%), свиней - 34,7% (37,2%), птицы всех видов - 18,4% (15,2%).

Общий объем выращивания скота и птицы в аграрных предприятия в 2009 г. увеличился по сравнению с 2008 г. на 7,8%, в т.ч. крупного рогатого скота - на 3,9%, свиней - на 17,5%, птицы всех видов снизился - на 0,8%.

Отношение общего объема выращивания скота и птицы к реализации животных на убой в 2009 г. составило 129% (в 2008 г .- 120,8%).

На 1 января 2010 г. в аграрных предприятиях, занимавшихся животноводством, имелось в наличии кормов всех видов 324,3 тыс. т кормовых единиц, что на 11,8% меньше, чем на 1 января 2009 г., в т.ч. концентрированных - 101,5 тыс. т корм. ед. (на 18,9% меньше). В расчете на одну условную голову крупного скота приходилось 14,2 ц корм. ед. (на 1 января 2009 г. - 16,8 ц корм. ед.) кормов всех видов, в т.ч. концентрированных - 4,4 ц корм. ед. (5,7 ц корм. ед.).