Закон о торговле в РФ приведет к росту цен на продукты

Основатель одной из крупнейших розничных сетей в России "Евросеть" Евгений Чичваркин называет закон о торговле, который вступит в силу в РФ с 1 февраля, угрозой национальной безопасности и считает что он повлечет за собой рост цен на продукты питания, пишет бизнесмен в своем блоге, сообщает РИА Новости.

"1 февраля 2010 года начинает действовать новый Закон о торговле. Он даже не советский, который полностью запрещал частную торговую деятельность. Он позволяет вести торговлю, но также позволяет чиновникам уничтожать или грабить любое торговое предприятие, которое приглянулось", - пишет Чичваркин.

Он отмечает, что розничная торговля в России - " это 15 триллионов рублей. Из них добрая половина - торговля едой. ... Якобы цель закона - поддержать российских производителей. Даже если гипотетически представить, что она будет достигнута, то 100% населения будет платить гораздо больше за еду из-за высокой себестоимости еды в России. И это точно коснется 100% населения страны", - пишет Чичваркин.

По его словам, открывается коррупционное поле, размером полтриллиона долларов. И оно будет, вероятно, самым большим в мире, считает экс-глава "Евросети"

"Любая сеть, ограбленная не до смерти, поднимет цены, чтобы восстановить потери. Сеть, ограбленная до смерти, выгонит на улицу людей, не заплатит поставщикам и банкам, а остальные торговцы в этом регионе смогут поднимать цены", - пишет Чичваркин.

Чичваркин, который в России обвиняется в причастности к похищению человека, примерно год находится на территории Великобритании. Его выдачи от Соединенного Королевства добивается Генпрокуратура РФ.

Закон о государственном регулировании торговли подготавливался на различных площадках более пяти лет, и в конце декабря 2009 года его подписал президент России Дмитрий Медведев. Закон накладывает на торговые, в первую очередь розничные, компании немало обязанностей и ограничений. При этом больше всего регулируется продовольственный рынок. В частности, закон запрещает торговым сетям с 25-процентной долей рынка продовольственных товаров открывать новые магазины в регионе, ограничивает размер премии за объем 10% от цены приобретенных продовольственных товаров. Не допускается выплата скидки за объем при приобретении тех социально значимых продовольственных товаров, перечень которых установит правительство, а также включение в цену договора поставки всех остальных бонусов.

Устанавливаются предельные сроки оплаты продовольственных товаров в зависимости от сроков их хранения и др. Условия договоров поставки продтоваров, заключенных до дня вступления в силу закона, должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями в течение 180 дней.