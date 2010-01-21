Минсельхоз России приступает к реализации кукурузы

В соответствии с Распоряжением Министерства сельского хозяйства РФ с 20 января 2010 г. начинается процедура допуска участников к биржевым торгам с последующей аккредитацией участников биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Об этом сообщила АПК-Информ.

Планируется проводить торги кукурузой 3 класса. Реализация кукурузы интервенционного фонда от имени государства будет осуществляться агентом, уполномоченным Минсельхозом России – ОАО «Объединенная зерновая компания» (ОАО «ОЗК»).

Прием документов осуществляется на биржевых площадках в Москве, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске.

Для того чтобы стать участником и быть допущенным к биржевым торгам необходимо подать документы агенту – ОАО «ОЗК» и получить допуск к биржевым торгам; обеспечить зачисление сбора за аккредитацию на счет НТБ; аккредитоваться на НТБ, предоставив необходимые документы и заключив договор аккредитации; обеспечить зачисление гарантийных взносов на счет НТБ.

О дате начала биржевых торгов будет сообщено дополнительно.

В то же время, в Объединенной зерновой компании сообщили, что планируемая дата начала биржевых торгов - 25 января 2010 г.