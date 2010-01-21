"Укррос" произвел 15,7 тыс. тонн сахара

Один из крупнейших агрохолдингов в Украине ОАО "Сахарный союз "Укррос" произвел 15,72 тыс. тонн сахара из ввезенных в минувшем году в рамках квоты 16,144 тыс. тонн тростникового сахара-сырца, сообщает АПК-Информ.

Согласно пресс-релизу ОАО "Сахарный союз "Укррос", переработку сахара-сырца осуществляло ОАО "Пальмирский сахарный завод " с 25 декабря 2009 г. по 15 января т.г.

"Производство велось в тяжелых климатических условиях, температура воздуха колебалась от -18 до -23°С", - говорится в сообщении со ссылкой на исполнительного директора ОАО "Сахарный союз "Укррос" Владимира Григоревского.

Как сообщалось, в ноябре минувшего года ОАО "Сахарный союз "Укррос" получило лицензию на импорт 29,65 тыс. тонн в Украину тростникового сахара-сырца в пределах введенной страной тарифной квоты. Однако в связи с изменениями биржевой цены сахара-сырца на международных рынках компания приобрела и ввезла только 16,144 тыс. тонны сахара-сырца.

Компания также планирует получить квоту на ввоз тростникового сахара-сырца в 2010 г.

ОАО "Сахарный союз "Укррос" создано в феврале 2007 г. В его состав входят 7 сахарных заводов и 22 сельскохозяйственных предприятия. В управлении компании находится около 100 тыс. га земли. Ее доля на украинском рынке сахара в 2008 г. составила 12,8%. В том же году компания провела частное размещение 19,98% акций и привлекла 201,93 млн. грн.

Украина в соответствии со взятыми перед Всемирной торговой организацией обязательствами ввела на 2009 г. квоту на льготный ввоз 263,9 тыс. тонн тростникового сахара-сырца.