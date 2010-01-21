Госкомстат: В Украине производство азотных удобрений сократилось

Предприятия химической промышленности Украины в январе-декабре 2009 г. сократили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 19,4% по сравнению с 2008 г. – до 2,17 млн. тонн. Об этом сообщает Государстенный комитет статистики.

Согласно сообщению, в декабре 2009 г. производство азотных удобрений в Украине увеличилось на 20,7% по сравнению с ноябрем 2009 г. и на 4,3% по сравнению с декабрем 2008 г. - до 220 тыс. тонн.