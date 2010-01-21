В Винницкой области сократилось производство хлеба

Предприятия Винницкой области по итогам 2009 года сократили производство хлебобулочных изделий на 10,3%, или 7,428 тыс. тонн, по сравнению с 2008 годом – до 64,795 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

По его словам, причиной сокращения производства хлебобулочных изделий в 2009 году стали изменения потребительских предпочтений.

В частности, в декабре 2009 года предприятия Винницкой области произвели 5,340 тыс. тонн хлебобулочных изделий, что на 8,47%, или 0,494 тыс. тонн, меньше, чем в декабре 2008 года, но на 6,97%, или 0,348 тыс. тонн, больше, чем в ноябре 2009 года.

Справка УНИАН. Производством хлебобулочных изделий в Винницкой области занимается 21 предприятие.