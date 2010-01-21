«Винницамолоко» увеличит уставный фонд на 99% - до 16,25 млн. грн.

Акционеры ОАО «Винницамолоко» решили увеличить уставный фонд на 99%, или на 8,086 млн. грн., - до 16,25 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, увеличение уставного капитала будет осуществляться за счет дополнительных взносов путем закрытого (частного) размещения акций.

К размещению предлагаются 32 344 000 простых именных акций общей нарицательной стоимостью 8 млн. 086 тыс. 000,00 грн.

Форма существования акций – документарная. Предложенная цена продажи 1 акции - 0,25 грн.

Увеличение уставного капитала осуществляется с целью привлечения дополнительных средств для экономического развития и пополнения оборотных средств ОАО.

Справка УНИАН. ОАО "Винницамолоко" занимается заготовкой, переработкой молока и производством продукции из цельного молока.

63,88% акций "Винницамолоко" принадлежит Monteforte Holding Limited (Великобритания), 23,79% - украинско-белорусскому ООО "Фирма "Луксор".

"Винницамолоко" в 2008 году увеличило убытки на 42,3%, или на 1,908 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 6,419 млн. грн. Чистый доход предприятия сократился на 6,77%, или на 4,903 млн. грн., – до 67,552 млн. грн.