На Черниговщине площадь фермерских сельхозугодий выросла

В Черниговской области за последние пять лет площадь фермерских сельскохозяйственных угодий выросла на 43,4%, а по сравнению с 2000 годом – в 2,7 раза. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

На сегодня фермеры области имеют в пользовании 78,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из которых 74,5 тыс. га – пашня (год назад, соответственно, 73,8 тыс. га и 71 тыс. га). Из общей площади сельскохозяйственных угодий 89,5% взято в аренду.

На начало 2010 года в Черниговской области зарегистрировано 477 фермерских хозяйств, в том числе 390 действующих.

Больше всего действующих фермерских хозяйств находится в Черниговском (39), Бахмацком (38), Ичнянском и Прилуцком (по 34) районах.

В среднем в Черниговской области на одного фермера, занимающегося сельскохозяйственной деятельностью, приходится 195 га сельскохозяйственных угодий (год назад – 183 га).