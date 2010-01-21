«Концерн Хлебпром» инвестировал 5,5 млн. грн.

«Концерн Хлебпром», один из крупнейших производителей хлебобулочной продукции, инвестировал 5,5 млн. грн. в реконструкцию Львовского хлебзавода.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба концерна.

Средства были направлены на реконструкцию линии по производству батонов на ООО «Хлебокомбинат "Львов».

Как отмечается, мощность линии в результате реконструкции была увеличена на 30%.

Справка УНИАН. ОАО «Концерн Хлебпром» является одним из крупнейших национальных производителей хлеба в Украине.

Согласно исследованиям Концерна "Хлебпром», его доля на рынке хлеба составляет около 7-8%.

Мощности Концерна составляют 800 тонн в сутки и расположены в пяти областях Украины.