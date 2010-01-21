«Концерн Хлебпром» инвестировал 5,5 млн. грн.
11:55, 21 января 2010Агро
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В реконструкцию Львовского хлебзавода
«Концерн Хлебпром», один из крупнейших производителей хлебобулочной продукции, инвестировал 5,5 млн. грн. в реконструкцию Львовского хлебзавода.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба концерна.
Средства были направлены на реконструкцию линии по производству батонов на ООО «Хлебокомбинат "Львов».
Как отмечается, мощность линии в результате реконструкции была увеличена на 30%.
Справка УНИАН. ОАО «Концерн Хлебпром» является одним из крупнейших национальных производителей хлеба в Украине.
Согласно исследованиям Концерна "Хлебпром», его доля на рынке хлеба составляет около 7-8%.
Мощности Концерна составляют 800 тонн в сутки и расположены в пяти областях Украины.
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