Эксперт УКАБ о зоне свободной торговли Украина-ЕС

Условия, предложенные Европейским Союзом по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) с Украиной, не являются партнерскими, поскольку не учитывают интересы Украины как аграрной страны со значительным экспортным потенциалом.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), об этом неоднократно говорилось во время форумов в рамках выставки «Зеленая неделя», которая проходит в Берлине с 14 по 24 января 2010 г.

«У нас есть планы относительно экспорта животноводческой продукции в Европу в 2010 году, и мы надеемся на предоставление соответствующего статуса украинской ветеринарной службе европейскими инспекторами, как это произошло в сегменте семеноводства, - сказал министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК во время выступления на форуме «Аграрно-политический диалог: значение для политики и бизнеса». - Но во многом наши возможности будут зависеть от тех условий, которые нам сегодня предлагают по созданию ЗСТ, и здесь есть проблемные вопросы».

Этот тезис поддержал в своем выступлении и президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс ЛИССИТСА, выступая во время Украинско-немецкого форума. По его словам, Украина не получает никаких преимуществ при создании зоны свободной торговли на условиях, предложенных европейскими коллегами, зато полностью открывает и так мало защищенный после вступления в ВТО рынок для товаров из ЕС. «Мы в настоящий момент пытаемся разобраться, как работать, выполняя обязательства, взятые перед ВТО, и понимаем, что они были не совсем выгодными для Украины. Поэтому, учитывая наш опыт, следует отстаивать интересы страны при создании ЗСТ. Особенно это касается таких товарных позиций, как зерновые, сахар, мясо птицы, говядина, овощи и продукты их переработки, в частности томатная паста. Именно в этих сегментах работают компании, которые готовы поставлять продукцию надлежащего качества в ЕС», - сказал он.

По словам директора по развитию бизнеса в России и Украине компании OSI, которая в Украине владеет Казатинским мясокомбинатом и компанией «Агросолюшнс» Гартмута ШИМЕЧЕКА, предприятия OSI в Украине построены по принципу аналогичных производств данной компании в Европе. Но из-за того, что они расположены в Украине, не имеют права экспортировать говядину в Европу. «Мы сталкиваемся с проблемами на уровне с другими украинскими компаниями, несмотря на то, что построили производство с учетом нашего опыта работы в Европе и с соблюдением всех требований качества и безопасности. На сегодня мы еще не получили разрешения экспортировать нашу продукцию в Европу, хотя понимаем, что она ничем не отличается от той, что производит наша компания в Европе», - отметил Г. ШИМЕЧЕК во время Украинско-немецкого форума.