В Черкасской области выросло производство продукции животноводства

В 2009 году производство продукции животноводства в Черкасской области по сравнению с 2008 годом возросло на 20,2%, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях - возросло на 31,4%, в хозяйствах населения - сократилось на 7,7%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

В структуре реализации скота и птицы на убой в сельскохозяйственных предприятиях доля птицы всех видов составляла 88% (в 2008 году - 83%), в т.ч. бройлеров - 87% (81%); крупного рогатого скота - 6% (9%), свиней - 6% (8%).

По сравнению с 2008 годом в сельскохозяйственных предприятиях объемы выращивания скота и птицы возросли на 37% (на 87,8 тыс. т), в т.ч. птицы - на 43%, крупного рогатого скота - на 2%, свиней - на 11%. Превышение объемов выращивания над объемами реализации скота и птицы на убой зафиксировано в 16 районах Черкасской области.

Отношение общего объема выращивания скота и птицы к реализации животных на убой составляло 109% (в 2008 году - 107%).

Среднесуточные приросты крупного рогатого скота на выращивании, откорме и нагуле возросли на 2%, а свиней снизились на 2% и соответственно составляли 524 г и 365 г.

В 2009 году в сельскохозяйственных предприятиях за счет увеличения продуктивности коров наблюдался рост производства молока на 11%. Средний надой молока от одной коровы в аграрных предприятиях возрос на 393 кг (на 9%) и составил 4619 кг.

Производство яиц от птицы всех видов уменьшилось по сравнению с 2008 годом на 1% (продуктивность несушек снизилась на 3% и составила 290 штук).